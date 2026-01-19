ФК «Сочи» расторг контракт с защитником Агбалакой

Футбольный клуб «Сочи» расторг контракт с нигерийским защитником Соломоном Агбалакой. Информацию подтвердил официальный Telegram-канал команды из Российской Премьер-Лиги.

Соломон Агбалака играл за «Сочи» с 2023 года и провел за клуб шесть встреч. В текущем сезоне футболист участвовал в трёх поединках Кубка России, однако в чемпионате страны на поле не выходил.

Команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров у «Сочи» девять очков, что на пять меньше, чем у команды из зоны стыковых матчей. Клуб имеет худшую в лиге разность забитых и пропущенных голов — минус 25. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 40 очками.

Никита Бесстужный