В Пензенской области 19 января ожидается мороз до –20...–25 градусов

В Пензенской области 19 января ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит от –15°C до –20°C, в отдельных местах — до –25°C.

Днем потеплеет до –8°C…–13°C, возможен небольшой снег. К вечеру и ночью на вторник температура снизится до –10°C…–15°C. В большинстве районов ожидаются осадки.

Ветер в течение суток изменит направление с западного на северо-западное, скорость будет оставаться 5–10 м/с.

В выходные дни регион находился под влиянием арктического антициклона, что привело к резкому похолоданию. В ближайшее время ожидается ослабление атмосферного фронта.

