Reuters: на месте аварии с поездами в Испании обнаружили поломку рельсов

Специалисты, прибывшие на место столкновения поездов в Испании, обнаружили износ стыка между секциями рельса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Guardia Civil / Reuters Фото с места происшествия в районе населенного пункта Адамуз

По словам собеседников агентства, зазор между секциями рельсов расширялся каждый раз, когда по ним проезжал поезд. Технические специалисты считают, что эта неисправность — ключевой фактор для определения точной причины аварии, сообщил один из источников.

Председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа заявил радиостанции Cadena Ser, что авария произошла «при странных обстоятельствах». Он отметил, что участки путей заменяли в мае 2025 года, а потому они должны быть в «оптимальном состоянии».

«Это не было проблемой превышения скорости, и это был прямой участок пути, а не поворот. Делать выводы пока рано»,— сказал господин Эредиа. Он предположил, что причину столкновения поездов получится установить через несколько дней.

18 января в испанской провинции Кордова столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, в аварии погибли 40 человек. Сейчас в больнице находится 41 человек, из них 12 — в реанимации, девять — в тяжелом состоянии. С 0:00 20 по 22 января в Испании объявлен национальный траур.

Председатель Renfe практически полностью исключил человеческий фактор из версий аварии. По его словам, сход произошел на прямом участке пути при работающих системах безопасности, а поезда двигались со скоростью ниже установленной для данного участка. В качестве возможных причин он назвал проблемы с подвижным составом или инфраструктурой, что предстоит установить комиссии.