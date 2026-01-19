Renfe почти исключила человеческий фактор при аварии с поездами в Испании

Председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически исключил человеческий фактор из версий аварии на ж/д путях в Испании. Об этом он заявил в интервью RNE. Накануне два пассажирских поезда сошли с рельсов на юге страны.

«Если машинист принимает ошибочное решение, сама система его корректирует»,— сказал господин Эредиа. Он призвал дождаться итогов расследования.

Глава Renfe сообщил, что сход произошел на прямом участке пути при работающих системах безопасности, что делает инцидент особенно необычным. По его словам, данные регистрации скоростей показывают, что поезда двигались со скоростью ниже установленной для данного участка. При этом система сигнализации не позволяет превышать этот лимит. В качестве возможных причин он назвал проблемы с подвижным составом или инфраструктурой, что предстоит установить комиссии.

Альваро Фернандес Эредиа отметил, что компания параллельно готовит альтернативную схему перевозок на период закрытия линии и полностью сотрудничает со следствием и оператором Iryo.

Авария произошла 18 января в испанской провинции Кордова (автономное сообщество Андалусия), где столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, погибли не менее 39 человек, десятки получили ранения. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Движение на направлении между Мадридом и югом страны было остановлено.