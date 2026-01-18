Мороз до 32 градусов ударит по Саратовской области 19 января

В Саратовской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в регионе 19 января опустится до -25...-32°C, в Саратове — до -25…-29°C.

Температура воздуха в Саратовской области опустится до -32 градусов

Фото: ИА «Общественное мнение»

Погода будет в основном сухой, но возможен гололед. Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с, с ночными порывами до 12 м/с.

Днем температура повысится до -12…-17°C, при этом морозы останутся сильными. Метеорологи рекомендуют жителям одеваться тепло и ограничить время нахождения на улице.

Нина Шевченко