Привлечение электроники

Как стало известно “Ъ”, АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» своей доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники «Элемент». Собеседники “Ъ” называют такую инвестицию «Сбера» логичной, так как она позволит ему создать полный цикл производства: у банка уже есть доля в «Аквариусе», который занимается производством компьютерной и вычислительной техники. АФК «Система» же может выйти из актива и тем самым сократить свою долговую нагрузку, которая превысила 1,4 трлн руб. Сделка может стать лишь первой на пути к консолидации всей отрасли микроэлектроники, не исключают источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сбер» планирует покупку доли АФК «Система» в крупнейшем российском производителе микроэлектроники ГК «Элемент», рассказал “Ъ” источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник на рынке электроники. Еще два собеседника “Ъ” на рынке электроники слышали о готовящейся сделке. По словам одного из них, сделка может быть закрыта уже в ближайшее время. В АФК «Система» и «Сбере» отказались от комментариев, в «Элементе» не ответили на запрос “Ъ”.

«"Сбер" после покупки "Аквариуса" вместе с S8 Capital думает, как консолидировать рынок микроэлектроники, построить крупного игрока»,— объясняет собеседник “Ъ” на банковском рынке. Как уже сообщал “Ъ”, доли одного из крупнейших производителей компьютерной техники «Аквариус» были заложены в «Сбере», а затем контроль в компании был продан S8 Capital.

При этом банк проявлял интерес к решениям в области производства полупроводников, а как сообщал “Ъ”, в 2023 году в «Сбер» перешла группа отечественных инженеров из Intel.

«Система» же может быть заинтересована в продаже «Элемента», чтобы снизить свою долговую нагрузку (в том числе «Сберу»), которая близится к 1,5 трлн руб., успешно выйдя из актива, добавляет другой собеседник “Ъ” на финансовом рынке.

Группа «Элемент» была образована в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники в 2019 году. На момент создания группы 49,99% принадлежало «Ростеху», а 50,01% — АФК «Система». Целью создания группы было «формирование на базе ведущих отечественных предприятий единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники». Объединяет более 30 компаний, в их числе «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и др. По собственной оценке, обеспечивает более 50% российского производства электронной компонентной базы (продукция ГК «Элемент» используется в банковских, сим- и транспортных картах и др.). Производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули, корпуса для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронную аппаратуру.

В мае 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, в июне получил вторичный листинг на Мосбирже. При размещении стоимость одной акции была определена в размере 22,36 коп. На 17:30 18 сентября акции торговались по цене около 13 коп. за бумагу. На конец 2024 года объем акций free-float составил 11,2%.

ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025 года сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб., EBITDA сократилась на 36%, до 3,6 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 22,3% против 28,2% годом ранее. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее.

АФК «Система» на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, 15,3% — у его сына Феликса Евтушенкова, еще 32,6% — в свободном обращении, 2,9% — во владении компаний группы АФК «Система», членов совета директоров и менеджмента. Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 7,3%, до 616 млрд руб., скорректированная OIBDA — на 10,5%, до 178,8 млрд руб. По данным отчетности АФК за первое полугодие 2025 года, объем кредитов и займов компании за шесть месяцев 2025 года составляет 1,4 трлн руб. (+0,4%).

«Вариант с созданием консолидированного игрока на рынке микроэлектроники вполне вписывается в стратегию "Сбера", который активно развивает свои большие языковые модели (LLM) — GigaChat, Kandinsky и т. д., являясь одним из двух крупнейших игроков по развитию в России искусственного интеллекта»,— считает заместитель гендиректора «ПСК-Решения» Анатолий Дмитриенко. По его словам, «вполне логично», что для сокращения собственных затрат и снижения зависимости от импортного оборудования, необходимого для развития LLM, «Сберу» стратегически важно иметь собственное производство элементов микроэлектроники. «Кроме того, это может быть нужно не только как ключевое конкурентное преимущество в части коммерческого рынка, но и для реализации стратегической цели по популяризации ИИ на уровне государства»,— говорит господин Дмитриенко.

«Сделка выглядит логичной,— считает партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов.— Основная задача "Системы" — снижать давление долга на холдинг, и высокие ставки уже привели к системным проблемам в ряде активов, например в "Сегежа Групп". Поэтому разгрузка долга — это понятная стратегия, тем более что сегмент микроэлектроники — отрасль, которая предполагает очень существенные CAPEX».

Рынок микроэлектроники сейчас претерпевает и структурные изменения, и «Сбер» является либо крупным кредитором, либо инвестором ряда активов в этой отрасли, говорит господин Борисов. По его оценке, сумма сделки составила около 20 млрд руб. По оценке господина Дмитриенко — около 24 млрд руб.

«Покупка "Элемента" дает возможность сформировать серьезный задел на разработку аппаратной базы. Совместив свои программные разработки и аппаратные, "Сбер" сможет выводить на рынок новые технологичные продукты»,— считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян. По ее оценке, стоимость «Элемента» можно оценить в 0,8х–1,5х капитала, или в 40–58 млрд руб., а 50% акций компании — от 15 млрд до 28 млрд руб.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, говорит, что в случае консолидации отрасли не исключен вариант делистинга «Элемента» (единственный публичный актив в секторе микроэлектроники), «так как у государства есть точка зрения, что сектор микроэлектроники в сложившихся условиях не должен быть публичным». Сейчас государством прорабатывается задача формирования единого холдинга в микроэлектронике, говорит директор консорциума «Базис» (объединяет 15 компаний—разработчиков ПО и электронного машиностроения) Арсений Брыкин. «Если предположить, что сделка состоится и инвестором в ней станет "Сбер", то таким образом он сможет добиться синергии, как решая государственные задачи, так и достигая коммерческого результата. Ведь микроэлектроника — это перспективный актив, без нее не будет высокотехнологичной промышленности и технологического суверенитета»,— добавляет он. Господин Брыкин говорит, что активы «Сбера» в электронике и микроэлектронике смогут друг друга дополнять и сами по себе будут конкурентными в своих сегментах: «При этом применение создаваемой экосистемы видится гораздо шире обеспечения задач ИИ».

Алексей Жабин