В «Синаре» объяснили причину временного снятия «Финистов» с маршрутов на Урале

Перевозчик временно заменил электропоезда «Финист» на обычные электрички из-за необходимости проведения плановой процедуры оттаивания, сообщили в пресс-службе компании «Синара – Транспортные Машины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, эта процедура является стандартной для эксплуатации электропоездов производства «Уральских локомотивов» в условиях низких температур и высокого снежного покрова. Для поддержания надежной работы составов требуется периодическая процедура оттайки их технических систем. Аналогичное регулярное обслуживание проходит и в других регионах в Москве и Санкт-Петербурге. После обслуживания поезда возвращаются в строй.

«"Финисты" будут проходить обслуживание не одномоментно все, а поэтапно на инфраструктуре Свердловской железной дороги. Обращаем ваше внимание, что вывод поездов на маршруты также будет осуществляться поэтапно и в течение двух недель все составы вернутся к перевозке пассажиров»,-добавили в пресс-службе.

По данным на 19 января, электропоезда «Финист» продолжают регулярные перевозки на части пригородных маршрутов Свердловской области, в частности, от Екатеринбурга до станций Карпинск, Качканар и Бокситы.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области с 17 по 31 января на пригородных маршрутах электропоезда серии ЭС104 «Финист» заменят составами серии ЭТ, ЭД без резервирования мест. Все из-за необходимости проведения сервисного обслуживания в условиях депо и неблагоприятных погодных условий.

Полина Бабинцева