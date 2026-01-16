В Свердловской области из-за непогоды «Финисты» заменят обычными электричками

В Свердловской области с 17 по 31 января на пригородных маршрутах электропоезда серии ЭС104 «Финист» заменят на обычные электрички, сообщили в пресс службе Свердловской пригородной компании. Все из-за необходимости проведения сервисного обслуживания в условиях депо и неблагоприятных погодных условий.

Изменения коснутся маршрутов между Екатеринбургом и Нижней Турой, Каменском-Уральским, Шалей, Кузино, Качканаром ( до Кольцово) и других.

«При возникновении вопросов просим пассажиров обращаться в билетные кассы и к контролерам-кассирам в составе поездов»,— добавили в пресс-службе Свердловской ПК.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что завод «Уральские локомотивы» завершил выполнение производственной программы 2025 года, передав заказчикам 87 грузовых магистральных электровозов и 19 скоростных электропоездов «Финист».

Полина Бабинцева