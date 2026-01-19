В Ленобласти возбудили дело о превышении полномочий главы Куземкинского поселения

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении главы администрации Куземкинского сельского поселения Елены Петровской-Стасевой. Об этом 19 января сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, основанием стали материалы проверок, в том числе силовых ведомств. Дело возбуждено 12 января. В постановлении говорится, что чиновница, не имея необходимых полномочий, издала распоряжение, позволяющее ей работать дистанционно, и находилась «на удаленке» с 13 по 30 мая 2025 года.

Совет депутатов поселения утверждает, что в этот период она находилась в Крыму. Ущерб бюджету поселения оценили в 63 тыс. рублей. Глава поселения Нина Сапожникова заявила, что согласования дистанционной работы не было и условиями контракта такой формат не предусмотрен.

Сама Елена Петровская-Стасева связала уголовное дело с конфликтом вокруг корректировки генплана, которую она ранее отказалась утверждать. Ранее сотрудники УФСБ провели выемку документов в администрации Куземкинского поселения после спора из-за проекта перевода около 2 тыс. га сельхозземель под застройку. По словам чиновницы, в ходе недавних следственных действий у нее изъяли телефон и документы. Допрос, как она утверждает, еще не проводился.

Артемий Чулков