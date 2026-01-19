Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Ставрополе разберет спор из-за магнитов с изображением Чебурашки

«Союзмультфильм» подал иск в суд Ставрополя в отношении продавца магнитов с изображением Чебурашки, требуя компенсацию в 20 тыс. руб. за нарушение авторских прав. Об этом сообщила пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, персонаж использовался в коммерческих целях без разрешения правообладателя. В июле 2023 года на сайте одного из предпринимателей зафиксировали продажу декоративных магнитов с героем мультфильма.

«Киностудия владеет правами на персонажа из анимационного фильма «Крокодил Гена» на основании эксклюзивной лицензии, а также соответствующим товарным знаком»,— говорится в сообщении.

Предварительное заседание по делу назначено на 5 февраля.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все