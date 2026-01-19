Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 20:25

Умер дизайнер Валентино Гаравани

Основатель дома моды Valentino, итальянский модельер Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщило издание WWD.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Валентино Гаравани умер 19 января в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января на площади Миньянелли. Похороны состоятся в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в 11:00 по местному времени (13:00 мск), сообщило издание.

Господин Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера, расположенном на севере Италии. В 17 лет он переехал в Париж, где учился в Школе изящных искусств и Синдикате высокой моды. В 1959 году Валентино Гаравани вернулся в Рим, где год спустя вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды.

Первый показ, после которого модельер получил заказы от иностранных покупателей, состоялся в 1962 году во Флоренции. Среди первых клиентов кутюрье была Жаклин Кеннеди — в 1964 году она заказала шесть платьев, чтобы носить их во время траура в память об убитом супруге, бывшем президенте США Джоне Кеннеди.

В 1998 году Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти продали бренд Valentino итальянскому конгломерату HdP за $300 млн, а в 2002-м его перекупила компания Marzotto Appareli. Господин Гаравани объявил об уходе из мира моды в 2007 году после своего последнего показа в Париже.

Фотогалерея

«Я знаю, чего хотят женщины»

Валентино Клементе Людовико Гаравани родился 11 мая 1932 года в итальянском городке Вогера. Дизайнером одежды он хотел быть с самого детства. Валентино учился в миланской Академии искусств, а позднее — в Школе изящных искусств и Палате высокой моды в Париже. В 1960 году будущий мэтр моды открыл свое первое ателье в Милане

Фото: AP / Gianni Foggia

«Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю»&lt;br> С 1962 года партнером Валентино по бизнесу и в жизни становится Джанкарло Джамметти (справа). Ему модельер полностью доверяет дела, а сам сосредотачивается на творческом развитии своего модного дома

Фото: Tony Palmieri / Penske Media / REX / Shutterstock / Fotodom

Настоящий успех пришел к Валентино после знакомства с Элизабет Тейлор (на фото). Во время съемок «Клеопатры» в Риме она, услышав о молодом модельере, решила купить его платья для премьеры фильма. «Она согласилась на совместное фото только в обмен на обещание подарить ей платье. Я сказал: “Выбирайте, какое вам больше нравится”, и она, конечно, выбрала самое дорогое»,— вспоминал Валентино. С этого момента Тейлор стала постоянной клиенткой дизайнера. Эта дружба долгое время вдохновляла Валентино

Фото: Art Streiber / Penske Media / REX / Shutterstock / Fotodom

Еще одним важным знакомством для Валентино стала встреча с Жаклин Кеннеди (на фото). После убийства мужа она заказала у итальянского дизайнера шесть черных и белых платьев, чтобы носить во время годового траура. А позднее Валентино сшил для Жаклин свадебное платье, в котором она вышла замуж за Аристотеля Онассиса

Фото: PL Gould / Images / Getty Images

«Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми»

Фото: Reuters

Валентино был первым дизайнером в истории современной моды, который использовал логотип модного дома как элемент украшения наряда. Кроме того, он первый итальянец, который решился запустить линию готовой одежды — прет-а-порте&lt;br> На фото: Валентино, топ-модели Наоми Кэмпбелл (слева) и Эль Макферсон

Фото: AP / Domenico Stinellis

На неделях моды Валентино мог представить до 80 новых нарядов. При этом, несмотря на тесную дружбу с такими звездами кино, как Софи Лорен, Одри Хепберн, Мерил Стрип, дизайнер не приглашал на свои показы в качестве манекенщиц известных моделей и актрис. Он убежден, что на подиуме внимание должно быть сосредоточено на одежде

Фото: AP / Remy de la Mauviniere

Валентино — великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (важнейшая награда страны). В 2006 году президент Франции Жак Ширак лично вручил модельеру орден Почетного Легиона

Фото: AP / Gregorio Borgia

«Красный — самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской — вот что такое красное. От женщины в красном нельзя оторвать взгляда»

Фото: Pier Paolo Cito / AP

В преддверии благотворительного бала «Бала любви», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Валентино Гаравани (справа) во время посещения катка на Красной площади, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1998 году Валентино и его партнер Джаметти продали компанию холдингу Partecipazioni Industriali за €248 млн. Позднее модный дом перешел в собственность итальянского текстильного гиганта Marzotto Apparel. Однако это не помешало дизайнеру создавать новые коллекции

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Валентино Гаравани (в центре) во время проведения Благотворительного «Бала любви» в усадьбе Царицыно

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Общается с прессой в усадьбе Царицыно

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Валентино активно занимается благотворительностью. В 1990 году модельер и его друг Джанкарло Джамметти основали фонд по борьбе со СПИДом, который действует по сей день. В 2011 году на вилле дизайнера под Парижем провела благотворительный балл российская топ-модель Наталья Водянова (на фото). Тогда во время аукциона было собрано €2,3 млн в фонд «Обнаженные сердца»

Фото: AP / Thibault Camus

«Каждое поколение смеется над старой модой, неизменно следуя новой»&lt;br> Еще в 1990-х Валентино основал Академию моды. Там проходят новые показы и художественные выставки. Работы дизайнера также можно посмотреть в интернет-музее, который он запустил в 2011 году. Собрание включает в себя 300 платьев и 5 тыс. эскизов. По подсчетам экспертов, в реальном музее такая экспозиция заняла бы более 1 тыс. кв. м&lt;br> На фото: Валентино и Джанкарло Джамметти (справа)

Фото: Reuters

По прибытии на осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета, посвященный Валентину Гаравани, 2012 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Последний показ, наряды для которого создавал сам модельер, закрывал неделю высокой моды в Париже осенью 2007 года. Сейчас его дело продолжают дизайнеры и менеджеры, которые начинали в модном доме еще при Валентино. В 2016 году объем продаж марки превысил €1 млрд&lt;br> На фото: Валентино и актриса Энн Хэтауэй

Фото: Reuters

«Я особенно благодарен за то, что смог продержать свой собственный стиль на протяжении десятилетий, несмотря на многие изменения, которые происходили в мире моды»

Фото: AP

На церемонии вручения премии CFDA 2019 в Бруклинском музее Нью-Йорка, 2019 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

