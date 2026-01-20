Закрытый грунт открывается для инвестиций

Один из крупнейших производителей в России овощей закрытого грунта, ГК «Рост», может запустить тепличный комплекс в Калининградской области. Уровень самообеспеченности овощами в регионе остается невысоким, а логистика их поставок из основной части страны — непростой. Но инвесторы также могут сделать ставку на выращивание цветов: Калининград остается ключевым хабом по их импорту в Россию.

ГК «Рост» в декабре 2025 года создала новую проектную компанию — ООО «ТК "Балтийский"», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта структура зарегистрирована в Гусеве Калининградской области, а ее основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Управлением проекта занимается подконтрольное группе ООО «УК "Рост"». В самой ГК «Рост» от комментариев отказались.

ГК «Рост» — один из крупнейших в России производителей овощей закрытого грунта. Ее основными владельцами считаются Сергей Рукин и Дмитрий Лашин. Объем производства ГК «Рост» в 2025 году составил 450 тыс. тонн, что соответствует уровню 2024 года. У группы 22 тепличных комплекса в разных регионах России, выпускающих преимущественно томаты, зеленый салат и огурцы. В Калининградской области она до сих пор не работала.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов замечает, что Калининград может считаться отдельным потребительским рынком. «Логистика из "материковой" России сложнее и дороже, чем в большинство регионов: значимую роль играет морская линия Усть-Луга—Балтийск, где время перевозки достигает 36–40 часов»,— замечает он. Это накладывается на требование к свежести продуктов питания и риски задержек. Самообеспеченность овощами в Калининградской области при этом относительно невелика — 57%, говорит эксперт.

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова замечает, что в Калининградской области есть несколько тепличных комплексов, выращивающих огурцы. Собственных томатов в регионе почти нет. Но эксперт замечает, что речь об относительно небольшом рынке сбыта, где достаточно построить комплекс примерно на 5 га. Согласно Strategy Partners, стоимость реализации проектов в регионе составляет в среднем 250 млн руб. за 1 га. Исходя из этих расчетов, на новую теплицу ГК «Рост» может потребоваться 1,25 млрд руб. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина считает, что речь скорее пойдет об объекте мощностью 3–3,5 тыс. тонн томатов в год на 10–15 га, на что потребуется примерно 4,5 млрд руб.

В целом рынок овощей закрытого грунта сейчас показывает сдержанный рост. Артем Суворов говорит, что за 2025 год в теплицах в целом по России выращено 1,65 млн тонн продукции, что на 1,2% больше год к году. Основной объем производства приходится на огурцы (852 тыс. тонн) и томаты (738 тыс. тонн). Площади теплиц растут, но урожайность культур снижается, замечает господин Суворов. В 2026 году медленное увеличение объема производства, по мнению эксперта, продолжится вместе с расширением ассортимента.

Вторым возможным сценарием станет строительство цветочных теплиц. Собеседники “Ъ” на аграрном рынке рассказывают, что ГК «Рост» интересуется именно этим направлением. Тамара Решетникова говорит, что производство цветов в Калининградской области сейчас ограниченно. В основном речь идет о весенней продукции, например требующих минимального досвечивания тюльпанах или простых горшечных растениях.

Госпожа Решетникова замечает, что Калининградская область остается входной точкой в Россию импортных европейских цветов: основные поставки осуществляются именно через этот регион. За счет этого в регионе хорошо развита логистическая инфраструктура цветов, поясняет она. В январе—ноябре 2025 года спрос на цветы в рознице в натуральном выражении вырос на 9% год к году. Доля российских цветов в рознице сейчас достигает 25% (см. “Ъ” от 10 декабря 2025 года).

