Как хороши, как свежи стали розы

За 11 месяцев 2025 года число покупок цветов в рознице выросло на 9% год к году. Оживление продиктовано в том числе замещением импортных цветов продукцией российских производителей — за год их доля увеличилась вдвое. Наиболее активно растет предложение российских роз, прежде всего в средневысоком сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В январе—ноябре 2025 года число покупок цветов в рознице выросло на 9% год к году, следует из данных «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). По фискальным данным ИТ-компании «Эвотор» (разработчик кассового ПО), в январе—ноябре этого года продажи срезанных цветов в денежном выражении увеличились на 12% год к году.

Согласно подсчетам сервиса моментальных платежей T-Pay, в январе—октябре спрос на цветы, купленные онлайн, в натуральном выражении вырос на 13% год к году, в денежном — на 25%.

В офлайне также наблюдается положительная динамика: спрос на такую продукцию увеличился на 1% в натуральном выражении, в денежном — на 14%.

Управляющий центра Panin Plants Владимир Панин тоже отмечает рост продаж в рознице. Одним из основных ежегодных драйверов продаж является период перед началом учебного года. Но в этом году, по его оценке, впервые спрос на цветы ко Дню матери (30 ноября) превысил реализацию такой продукции к 1 сентября. По данным «Чек Индекса», на 1–25 ноября медианная цена на такую продукцию составила более 3,9 тыс. руб., что на 5% больше год к году. Согласно подсчетам T-Pay, средний чек на цветы с января по октябрь увеличился на 14%, до 2,1 тыс. руб.

Оживление может быть продиктовано в том числе увеличением доли российских производителей на рынке. Наиболее активно растет предложение российских роз, прежде всего в средневысоком сегменте, который раньше считался полностью импортозависимым, говорит руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

Согласно исследованию ГК «Горкунов», сейчас доля российских цветов в рознице составляет 25%, а в сегменте роз средней и высшей ценовой категории этот показатель превысил 35%.

Для сравнения: два года назад премиальный сегмент на 95% состоял из импортной продукции, добавляет госпожа Горкунова. По ее оценке, стоимость цветов в премиальном сегменте заметно превышает среднерыночную: букеты обычно начинаются от 8–10 тыс. руб.

В текущем году российские предприниматели начали активно регистрировать новые юрлица, занятые в цветочном бизнесе. Согласно подсчетам сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в январе—июне 2025 года в России появилось более 1,9 тыс. новых профильных организаций, что на 21,3% больше год к году. Как ранее сообщал “Ъ”, российский цветочный рынок все еще восстанавливается после пандемии коронавируса и нарушения логистических цепочек из-за российско-украинского конфликта.

Несмотря на рост российского производства, ряд категорий все еще остается преимущественно импортным, констатирует Светлана Горкунова. Это в первую очередь тропическая и экзотическая флора, требующая специфических климатических условий: орхидеи редких сортов, протея, статица, амариллисы, отдельные виды лилий, зеленая декоративная флора и стабилизированные растения, поясняет эксперт. В России также сохраняется импорт из традиционных экспортных стран, таких как Эквадор, Колумбия и Кения, где климат позволяет выращивать розы и другие виды круглогодично при более низких затратах, добавляет она.

Владимир Панин также обращает внимание на то, что за последние несколько месяцев рубль укрепился относительно доллара и евро до его двухлетнего минимума. Это естественным образом привело к снижению цен на импортные цветы, доля которых, по оценке эксперта, составляет 80% на рынке. Например, по его данным, только в его компании средняя розничная цена на импортную кенийскую розу за штуку снизилась примерно на 18%, до 45 руб. При сохранении ситуации с укреплением рубля нынешний тренд на повышение доступности цветов и рост потребительского спроса будет продолжаться, прогнозирует эксперт.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Мария Бархатова