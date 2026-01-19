С 20 января возобновляется сообщение Самара — Рождествено

С 20 января возобновляется речное сообщение по маршруту «Самара — Рождествено». Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов.

Движение будет осуществляться по измененному и безопасному маршруту. Пассажиры смогут садиться на суда с Ленинградского спуска с приобретением билетов непосредственно на борту.

Второй перевозчик, использующий суда «Хивус», продолжит работу, отправляясь с площадки у улицы Комсомольской. Оба оператора обеспечивают регулярное движение по маршруту.

Суда «Нептун», ранее выставленные на продажу, были официально списаны в период с 2019 по 2023 год. Они не имеют отношения к текущей навигации.

Речная переправа Самара — Рождествено была приостановлена с 16 января в связи с ухудшением ледовой обстановки.

Андрей Сазонов