В больнице Славянского района Кубани проведут обработку от тараканов

В центральной больнице Славянского района Кубани 21 января проведут дополнительную внеплановую дезинсекцию после того, как пациентка сняла видео с тараканами в детском отделении. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Женщина, находившаяся на лечении с полугодовалой дочерью, записала видео с насекомыми в палате и разместила в соцсетях. Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило факт присутствия насекомых в медицинском учреждении.

Как уточнили в оперштабе региона, дополнительную обработку всех помещений выполнит организация, с которой у больницы заключен контракт на дератизацию и дезинсекцию. Кроме того, славянская межрайонная прокуратура начала проверку по факту возможного нарушения санитарных требований в медучреждении.

Никита Бесстужев