Труд освободит

С сегодняшнего дня российские судьи смогут назначать исправительные работы только трудоустроенным осужденным. Всех остальных ждет более строгое наказание: их будут направлять в исправительные центры для прохождения принудительных работ. Депутаты объясняют нововведение тем, что большинство приговоренных к исправительным работам — «асоциальные личности», которые уклоняются от трудоустройства и не платят государству процент от зарплаты. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что нововведение подтолкнет обвиняемых к поиску работы, чтобы получить более мягкий приговор. Адвокат Нвер Гаспарян указывает, что принудительные работы — более предпочтительная альтернатива лишению свободы.

Во вторник, 20 января, вступили в силу важные поправки к Уголовному и Уголовно-исполнительному кодексам. Они касаются обвиняемых по нетяжким статьям УК, которые предусматривают «вилку» наказания: исправительные или принудительные работы. Теперь суд не сможет назначать исправительные работы осужденным, не имеющим официального трудоустройства. Их будут приговаривать к принудительным работам и отправлять в исправительные центры. Ранее исправительные работы могли назначать и безработным — они были обязаны трудоустроиться самостоятельно.

При назначении исправительных работ человек живет дома и продолжает трудиться по основному месту работы (или в другом месте, согласованном Уголовно-исполнительной инспекцией). Из его зарплаты вычитается определенный процент в пользу государства. Приговоренные к принудительным работам проживают в исправительных центрах и трудятся на близлежащих предприятиях, заключивших договоры с центрами. Часть их зарплаты также удерживается государством. По данным Верховного суда РФ, за первые полгода 2025 года принудительные работы назначили 10,6 тыс. граждан, а исправительные — 18,6 тыс.

Поправки были внесены на рассмотрение в Госдуму еще в 2024 году депутатами Марией Бутиной, Даниилом Бессарабовым и Эрнестом Валеевым (все — ЕР). В пояснительной записке они ссылались на данные ФСИН: из 60 тыс. осужденных, которым в 2022 году суды назначили исправительные работы, более 54% не имели официального трудоустройства. По словам депутатов, большинство безработных осужденных ведут асоциальный образ жизни: «У них сформирована отрицательная позиция к трудовой деятельности. Это приводит к нарушению порядка отбывания наказания и последующей замене наказания принудительными работами или лишением свободы». Авторы инициативы считают, что в исправительном центре такие люди будут ограничены в общении «с привычным кругом лиц, ведущих антиобщественный образ жизни», а также «будут находиться под постоянным надзором администрации».

Госдума приняла поправки во втором и третьем чтениях в июле 2025 года. Тогда же принудительные работы признали отдельным видом наказания и закрепили в Уголовном кодексе. Среди прочего, их могут назначить за незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ), принуждение к изъятию органов для трансплантации (ст. 120 УК РФ), повреждение объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ), незаконную охоту (ст. 258 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и др.

В Минюсте заявили “Ъ”, что принудительные работы в качестве альтернативы лишению свободы имеют «положительное превентивное воздействие» на осужденных и снижают риск рецидива преступления.

«При отбывании наказания они фактически не теряют социальные и семейные связи, восстанавливают свои трудовые навыки, приобретают новые, расширяют свои компетенции»,— указали в ведомстве.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева считает поправки ужесточением законодательства, но признает, что нововведение имеет «свои плюсы». «Люди, которым грозит наказание за какое-то незначительное преступление, будут понимать, что им могут назначить исправительные или принудительные работы. И они сделают все возможное, чтобы найти работу к моменту приговора»,— отмечает правозащитница.

«Суть закона — в создании более гуманной альтернативы лишению свободы как вида уголовного наказания по всем категориям преступлений, за исключением особо тяжких. Принудительные работы для осужденных лучше, чем лишение свободы»,— заявил “Ъ” вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян.

