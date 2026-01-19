Зарплаты стоят на месте

Российские компании все чаще искусственно сокращают расходы на персонал. Как сообщают опрошенные РБК эксперты рынка труда, работодатели замораживают индексацию зарплат и снижают бонусные выплаты, даже если реальное положение дел в компании этого не требует. Как отмечают эксперты, в долгосрочной перспективе эта стратегия может обернуться для бизнеса значительными потерями из-за снижения мотивации, роста текучки кадров и затрат на подбор новых специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Действительно ли сейчас есть подобная тенденция? Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что сокращения расходов на персонал — это часто вынужденная мера: «Весь 2025 год мы наблюдали прирост так называемой самозанятости. Это был первый ответ на необходимость оптимизации расходов на персонал. И эта необходимость возникла под влиянием двух причин.

Во-первых, денежно-кредитная политика Центрального банка привела к тому, что деньги стали крайне дорогими в обороте. Это в первую очередь ударило, естественно, по бизнесу, который связан, например, с импортом товаров и продажей их здесь. Нужно было находить какие-то контраргументы, и их всегда работодатель находил в попытке регулировать вопросы, связанные с фондом оплаты труда. Самозанятость так привлекательна для работодателей, поскольку это переход в законные формы, которые позволяют сокращать расходы на страховые взносы в социальные фонды, сокращение НДФЛ, плюс это не несет за собой рисков, связанных с задержкой и невыплатой заработной платы.

Во-вторых, в рамках внутреннего рынка, когда оборотные деньги дорогие, все домашние производства начинают подстраиваться под сложившуюся ситуацию. При вынужденной индексации цен денежные средства, которые выручаются в результате финансовой деятельности, в первую очередь направляются на погашение кредитов. У нас основным выгодоприобретателем от инфляции становится банковская система, а не реальный производитель. Здесь единственный параметр, на который работодатель сможет влиять, — это заработная плата. В текущем году ожидать чего-то другого вряд ли приходится. Мы будем наблюдать те же тенденции, которые сложились в 2025 году. В том числе переход части работников из неформального сектора в теневой, и это вполне понятная реакция экономики и бизнеса на складывающиеся макроэкономические условия».

По данным Федеральной налоговой службы, за прошлый год количество самозанятых в России увеличилось на четверть, до более чем 15 млн человек. При этом точно посчитать, стало ли больше работодателей, которые искусственно сокращают зарплаты, сложно, но нужно понимать, что они были всегда, считает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Рынок соискателя, который мы наблюдали последние два года, настолько впечатлил некоторых нанимателей, что как только баланс на рынке труда начал потихоньку смещаться, они, возможно, поспешили заявить о сложных временах и необходимости затянуть пояса. Фонд оплаты труда для работодателей — одна из самых больших статей расходов, и всегда будут компании, которые при малейшем намеке на усложнение ситуации решают его сокращать.

Сейчас на рынке труда происходит следующее: за год вакансий действительно стало меньше на 12%, работодатели стали сдержаннее в найме, резюме стало больше на 19%, активность соискателей выросла. Это говорит о том, что рынок становится более сбалансированным. Но, во-первых, изменения затронули не все отрасли одинаково: к примеру, в медицине, образовании, производстве, ритейле спрос на персонал снизился меньше, чем в целом по рынку, а прирост числа соискателей минимальный.

Во-вторых, на рынок труда выходят не те соискатели, которые нужны работодателям. Это, как правило, люди, которые испытали на себе тактическую уловку работодателя и выходят за большими деньгами. При этом нужно понимать, что неблагоприятная демографическая ситуация никуда не делась, и практика разбрасывания людьми сейчас крайне недальновидна. Как мне кажется, такие работодатели, о которых мы говорим, существовали всегда и будут существовать. Людям нужно понимать, что если такая тактическая нищета затягивается, то профессионалы просто уйдут в другое место. Из-за недовольства размером заработка 44% сотрудников ищут новое место, не увольняясь со старого».

По прогнозам аналитиков, опрошенных Центробанком, рост зарплат в этом году может сократиться почти вдвое по сравнению с 2025-м и составит 8%. При этом повышение будет носить избирательный характер: работодатели продолжат делать ставку на привлечение и удержание узких и дефицитных специалистов.

Астон О'Салливан