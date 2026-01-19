Футболист сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Англии по футболу Марк Гехи сменил лондонский «Кристал Пэлас» на «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Гехи

Фото: Jason Cairnduff / Reuters Марк Гехи

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Контракт 25-летнего англичанина со столичной командой истекал грядущим летом. По данным крупных британских медиаресурсов, таких как The Guardian и Sky Sports, досрочный переход игрока обошелся «Манчестер Сити» в 20 млн фунтов. Соглашение Марка Гехи с новым клубом рассчитано до лета 2031 года.

В составе «Кристал Пэлас» Марк Гехи в 2025 году выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Со сборной страны он стал серебряным призером прошедшего в Германии летом 2024 года чемпионата Европы.

«Манчестер Сити», на некоторое время оставшийся без трех основных центральных защитников Рубена Диаша, Йошко Гвардиола и Джона Стоунза (все трое травмированы), занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету клуба 43 очка в 22 встречах. От лидирующего лондонского «Арсенала» он отстает на семь баллов. После шести туров общего этапа Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы идут четвертыми (13 очков).

Арнольд Кабанов