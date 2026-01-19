«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В конце 2025 года действия Минфина и ЦБ давали основания предполагать, что курс нацвалюты будет пересмотрен в сторону понижения. В частности, Министерство финансов предлагало облигации в юанях, а Центробанк наращивал предложение рублевой ликвидности. Все это вызывало некоторое давление на нацвалюту. О ее перспективах и о том, на что стоит обратить внимание инвесторам, — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Сейчас настроения изменились. Общий консенсус был таков, что рубль продолжит снижаться. Котировки в паре юань/рубль могут приблизиться к уровню 12, тогда как конец года завершался где-то на уровне 11,3-11,5. Начало года было достаточно бурным на мировых рынках: риски, в том числе и экономические, и геополитические, выросли, и российский Центробанк, судя по всему, передумал. Регулятор убрал весь навес ликвидности. Где-то 1,5-2 трлн руб. он забрал с рынка обратно, то есть уменьшил операции РЕПО и по другим операциям постоянного действия тоже сократил предложение. Таким образом на российском финансовом рынке сейчас статус-кво, рубль отыграл все потери. Судя по всему, ЦБ в первом квартале до выяснения обстановки станет наблюдать со стороны за тем, что происходит и на валютном рынке, и в экономике, прежде чем примет решение по ключевой ставке и по операциям с ликвидностью.

