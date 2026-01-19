Наследники совладельца «Атрана» намерены оспорить продажу авиакомпании

Наследники совладельца авиакомпании «Атран» (группа «Волга-Днепр») Романа Дровянникова обратились в суд с иском, оспаривая продажу актива «ЕАС Групп» Евгения Солодилина. Об этом «Ъ» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

После смерти господина Дровянникова в мае 2025 года его 33%-ная доля в «Атране» была переписана на саму компанию. Однако, как утверждает собеседник «Ъ», финансовые вопросы с наследниками «не были урегулированы». Они хотят «добиваться справедливой оценки стоимости их доли». В перспективе это может привести к попытке оспорить и передачу самолетов Boeing «Аэрофлоту». Заседание по делу назначено на 25 марта 2026 года в Арбитражном суде Москвы.

В конце 2025 года «ЕАС Групп» приобрела контроль над ключевыми активами группы «Волга-Днепр», включая 67% «Атрана». Еще 33% остались у компании. Источник «Ъ» указывает, что сделка была оплачена из собственных и заемных средств покупателя.

В руководстве «Волга-Днепра» знают о претензиях, но считают их необоснованными. По словам собеседника «Ъ», «Атран» был убыточен с 2022 года, а долги превысили сумму всех активов. Он уточнил, что средства от передачи самолетов «Атрана» «Аэрофлоту», которая состоялась до сделки с «ЕАЭ Групп», ушли на списание задолженности перед иностранным собственником.

Подробности — в материале «Ъ» «"Волга-Днепр" подлетел к суду».