Суд отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу о зарплате Криштиану Роналду

Туринский суд по трудовым спорам отклонил апелляцию футбольного клуба «Ювентус» на решение арбитражной комиссии о выплате €9,8 млн португальскому экс-нападающему туринцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Во время пандемии COVID-19 «Ювентус» и Роналду заключили соглашение об отсрочке выплаты зарплаты в размере €19,9 млн, чтобы облегчить «финансовое давление» на команду. Эта договоренность не была отражена в финансовых отчетах. Также было заключено соглашение о бонусах на эту сумму. Однако португалец так и не получил эти средства, после чего он подал на клуб в суд.

В 2024 году арбитражная комиссия обязала «Ювентус» выплатить Роналду €9,8 млн. С учетом процентов общая сумма долга команды перед форвардом составляет около €11 млн. Кроме того, клуб обязан покрыть судебные издержки.

Криштиану Роналду представлял «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе команды он дважды выиграл чемпионат Италии и стал обладателем кубка страны. Всего за клуб португалец провел 133 матча во всех турнирах, в которых забил 101 гол. В 2021 году Роналду перешел в английский «Манчестер Юнайтед». С 2023 года он играет за «Ан-Наср» из Эр-Рияда.

Таисия Орлова