Две компании официально стали резидентами ОЭЗ «Южноуральская»

Статус резидентов особой экономической зоны «Южноуральская» официально получили «Завод компонентов русских роботов» и «АВГ Газовое оборудование». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Эти проекты можно назвать флагманскими. Они будут задавать новый уровень для промышленности региона и страны. Реализация проектов позволит создать порядка 500 новых рабочих мест»,— сообщил глава региона.

«Завод компонентов русских роботов» намерен открыть на территории ОЭЗ высокотехнологичное производство робототехнических комплексов, применяемых в автомобильной и авиационной промышленности, электронике и медицине.

«АВГ Газовое оборудование», по данным губернатора, будет производить газовые баллоны, которые применяются для пожаротушения, в качестве перевозки и хранения автомобильного топлива, в пищевой промышленности и медицине.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал», создание особой экономической зоны на территории Красноармейского района Челябинской области утвердило правительства РФ весной 2025 года. Тогда сообщалось о пяти резидентах, среди которых флагманов станет завод по производству роботизированных систем.