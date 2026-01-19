В мэрии Сочи может появиться подразделение по управлению объектами берегозащиты

Глава Сочи Андрей Прошунин поручил изучить создание городского подразделения для управления объектами берегозащиты. Решение озвучили на рабочем совещании, сообщил глава города-курорта в своем Telegram-канале.

«Это позволит комплексно подойти к их учету и обслуживанию, привлекая необходимые финансовые ресурсы», — говорится в сообщении.

В муниципальной собственности находится свыше 100 гидротехнических сооружений. Большинство из них — морские буны и волнорезы.

Владельцы 87 гидротехнических сооружений на морском побережье и реках не определены. Специалисты подготовили технические планы для 70 бесхозных объектов. 29 сооружений официально поставили на государственный кадастровый учет как бесхозные, еще столько же ожидают процедуры постановки на учет.

Городские власти также рассматривают механизм привлечения доходов от туристического налога для поэтапного приведения в порядок и модернизации гидротехнических сооружений.

Никита Бесстужев