С терактом согласились не все

В Москве в военном суде с последним словом выступили обвиняемые в теракте, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Двое уроженцев Ингушетии, сдавших предполагаемому исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову жилье, и курьер, доставивший взрывчатку, отрицали причастность к преступлению. Сам главный фигурант, вину признавший, от последнего слова отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Обвиняемые Батухан Точиев (слева) и Ахмад Курбанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде 19 января было предоставлено право выступить с последним словом подсудимым — фигурантам уголовного дела о совершенном 17 декабря 2024 года теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант.

Перед этим, как сообщал ранее “Ъ”, прошли прения сторон. Тогда гособвинитель потребовал приговорить уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова к пожизненному заключению, уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева — к 26 и 24 годам колонии соответственно, а уроженца Баку Роберта Сафаряна — к 28 годам. Ни в прениях, ни в последнем слове трое фигурантов из четырех от своей ранее обозначенной позиции не отказались и по-прежнему настаивали на собственной невиновности.

Так, Точиев и Падиев, по данным “Ъ”, утверждали в суде, что занимались лишь сдачей в аренду жилья, ни от кого не скрывались и действовали открыто. При этом никто из них, говорили подсудимые, не знал, что арендатор квартиры может быть причастен к терроризму и конкретно к гибели генерала Кириллова.

Рамазан Падиев и вовсе утверждал, что видел Ахмаджона Курбонова один раз, когда передавал тому ключи от квартиры. Оба в последнем слове выражали сочувствие вдовам погибших, а для себя просили оправдательного приговора, сказав, что «очень надеются на справедливость суда».

Больше всего времени заняло выступление Роберта Сафаряна. Он, по версии следствия, доставил Курбонову компоненты взрывчатки. Подсудимый признал тот факт, что привозил предполагаемому исполнителю теракта посылки, но настаивал, что ничего не знал об их содержимом. По его словам, он пошел работать «доставщиком посылок», потому что приходилось содержать большую семью — жену и пятерых детей. При этом уверял, что никогда не выступал против политики России и поэтому не имел мотивов для участия в теракте. О подрыве генерала, утверждал обвиняемый, он узнал только от сотрудников ФСБ, пришедших к нему с обыском. Он также отметил, что никого из других подсудимых не знал до начала процесса. В итоге он просил суд об оправдании по эпизоду с терактом, но готов признать вину, что хранил у себя взрывчатку, которую у него при обыске в коробках нашли оперативники.

Напомним, по версии следствия, 17 декабря 2024 года Ахмаджон Курбонов привел в действие взрывное устройство, закрепленное на руле электросамоката, оставленного у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов. При этом фигурант вел видеосъемку из арендованной автомашины, припаркованной неподалеку. После совершения теракта злоумышленник укрылся в квартире, арендованной для него Батуханом Точиевым и Рамазаном Падиевым, которые в свое время познакомились, когда занимались единоборствами. В дальнейшем террорист рассчитывал перебраться в Европу и получить от СБУ за исполнение теракта $100 тыс.

Сотрудники ФСБ задержали Курбонова буквально через несколько часов после взрыва. В том же декабре взяли и Сафаряна. Его сначала обвинили только в незаконном обороте взрывчатки, поступившей, по данным ФСБ, из Польши. Уже в январе 2025 года были арестованы Точиев и Падиев.

В отличие от других фигурантов, Курбонов полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. От последнего слова он отказался. Оглашение приговора назначено на 21 января.

Алексей Соковнин