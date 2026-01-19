Прокурор обвинил комика Останина в создании направленной на оскорбление чувств верующих ОПГ

Стендап-комик Артемий Останин создал организованную преступную группу (ОПГ), которая помогала ему выкладывать в интернете видео. Ролики направлены в том числе на оскорбление чувств верующих. Это следует из обвинительного заключения, передает корреспондент «РИА Новости» из Мещанского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам прокурора, участники ОПГ занимались разработкой текстов, редактированием, видеосъемкой и публикацией выступлений комика. Их личности пока не установлены.

Сегодня в Мещанском райсуде начали рассматривать дело Артемия Останина об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и возбуждении ненависти или вражды (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). Вину комик не признал. По версии следствия, оскорбляющие высказывания в адрес верующих он сделал во время выступления в Москве 7 марта 2025 года. Враждебно по отношению к получившим увечья военнослужащим комик высказался 15 марта на другом выступлении.