Grupo Carso выкупит долю ЛУКОЙЛа в нефтяном проекте в Мексике

Мексиканский конгломерат Grupo Carso, подконтрольный магнату Карлосу Слиму, договорился о покупке доли ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в офшорных нефтяных месторождениях Ичалкиль и Покоч. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление мексиканской компании.

По договоренности Grupo Carso приобретет дочернюю компанию ЛУКОЙЛа (Fieldwood Mexico) за $270 млн, а также погасит $330 млн долга. После завершения сделки конгломерат станет единственным владельцем проекта. В 2024 году Grupo Carso выкупила 50% участия у компании PetroBal.

Месторождения Ичалкиль и Покоч расположены на шельфе Мексиканского залива примерно в 42 км от берега. Контрактный блок общей площадью 58 кв. км включает два нефтяных месторождения с извлекаемыми запасами около 564 млн баррелей нефтяного эквивалента, более 80% из которых приходится на нефть. Добыча по проекту началась в IV квартале 2021 года.

ЛУКОЙЛ владел 50% проекта после закрытия в феврале 2022 года сделки по покупке холдинга, контролирующего компанию-оператора Fieldwood Mexico B.V., за $700 млн. Соглашение о разделе продукции было подписано в 2016 году сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Бизнес Карлоса Слима охватывает телекоммуникации, банковский и страховой секторы, розничную торговлю и гостиничный бизнес. В последние годы конгломерат активно развивает энергетическое направление, в том числе реализуя проекты с мексиканской госкомпанией Pemex.