В Госдуму внесли проект о защите покупателей от «эффекта Долиной»

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает возможность признавать недействительными сделки с недвижимостью, заключенные под влиянием мошенников. Текст проекта, внесенного зампредом Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным («Справедливая Россия»), опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива предлагает обязать продавца жилья доказать, что покупатель знал или должен был знать о мошенничестве при заключении спорной сделки. «Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества»,— указано в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ. В пояснительной записке указано, что сейчас формулировка этой статьи крайне размыта. В ГК необходимо четко прописать презумпцию добросовестности покупателя при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана продавца мошенниками, следует из пояснения к законопроекту.

Принятие законопроекта позволит искоренить судебную практику, когда покупатель вместо продавца обязан убеждать суд в своей добросовестности, указано в документе. Это позволит устранить угрозу изъятия имущества у добросовестных покупателей, следует из пояснительной записки.

В 2024 году артистка Лариса Долина продала Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже певица заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Суды аннулировали сделку и оставили квартиру за Ларисой Долиной, не вернув при этом деньги госпоже Лурье. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд России признал покупательницу собственницей жилья. Полина Лурье получила ключи от квартиры 19 января этого года.