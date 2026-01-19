Прокуратура начала проверку из-за складирования снега на пандусе Ладожского вокзала

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за складирования убранного снега на пандусе Ладожского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и необходимых требований при содержании объектов инфраструктуры, включая своевременность и качество выполняемых работ»,— говорится в пресс-релизе.

Судя по фотографии, приведенной ведомством, речь идет о пандусе, ведущем к парковке, часть которой обрушилась на платформу в октябре 2025 года. С тех пор парковка закрыта на ремонт. После инцидента СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Артемий Чулков