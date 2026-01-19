Названы дата и место прощания с сооснователем Ginza Project Вадимом Лапиным

Прощание с сооснователем ресторанной группы Ginza Project Вадимом Лапиным пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Церемония состоится 21 января в 14:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Лапин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вадим Лапин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Будем признательны всем, кто сможет прийти и почтить память Вадима Валентиновича»,— отмечается в сообщении пресс-службы Ginza Project. По информации «Фонтанки», после церемонии прощания Вадима Лапина похоронят на Смоленском православном кладбище на Васильевском острове.

Вадим Лапин умер 16 января в возрасте 62 лет. Он долгое время боролся с раком. Управление компанией перешло к сыну сооснователя — Марку Лапину.

Господин Лапин основал холдинг Ginza Project в 2003 году вместе с Дмитрием Сергеевым. В управлении компании более 150 проектов в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах. Наиболее известные заведения — Даниловский рынок, рестораны Sixty, Christian, «Карлсон», Terrassa, «Мансарда», Obed Bufet, сеть «Мари VANNA».