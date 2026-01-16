Умер сооснователь ресторанного бренда Ginza Project Вадим Лапин

Сооснователь ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании. Он долгое время боролся с раком. О дате и времени прощания будет известно позднее.

Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Вадим Лапин

Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Управление компанией переходит к сыну сооснователя — Марку Лапину. «Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем»,— следует из сообщения компании.

Холдинг Ginza Project был создан в 2003 году в Санкт-Петербурге. Основатели — Вадим Лапин и Дмитрий Сергеев. В управлении компании более 150 проектов (рестораны, кафе, бортовой кейтеринг, апартаменты) в Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Туле и других городах. Наиболее известные заведения — Даниловский рынок, рестораны Sixty, Christian, «Карлсон», Terrassa, «Мансарда», Obed Bufet. Сеть «Мари VANNA» представлена в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.