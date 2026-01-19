Украина не удержалась на первом плане

Намеченным на полях открывшегося 19 января Всемирного экономического форума в Давосе многосторонним дискуссиям по украинскому конфликту предшествовали переговоры делегаций США и Украины в Майами, которые завершились безрезультатно. Встречи в Давосе с участием лидеров стран Евросоюза также не сулят прорывов, учитывая растущее взаимное отчуждение между США и европейскими союзниками Украины в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Обсуждение украинской темы на открывающемся 19 января Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, в работе которого примет участие большая группа западных лидеров и самая многочисленная в истории ВЭФ американская делегация во главе с президентом Трампом, пойдет не по запланированному сценарию и в связи с этим чревато любыми неожиданностями.

Как сообщила накануне газета The Financial Times, советники лидеров западных стран по национальной безопасности, которые рассчитывали начать свою работу в Давосе с обсуждения украинского урегулирования, были вынуждены в последний момент скорректировать повестку встречи на полях ВЭФ, чтобы вначале заняться Гренландией. «Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и американских чиновников в Давосе, рвут (за ненадобностью.— “Ъ”) аналитические материалы по Украине и заменяют их на "кнуты и пряники", формулируя позицию Брюсселя в случае введения пошлин (за отправку военнослужащих в Гренландию.— “Ъ”)»,— отмечает газета.

Издание Politico подтверждает, что, учитывая остроту кризиса в отношениях евроатлантических союзников, Гренландия становится темой номер один, отодвигая Украину на второй план.

Остается неясным, какое место займет обсуждение темы украинского урегулирования на ВЭФ и когда может встретиться с президентом Зеленским президент Трамп.

На прошлой неделе Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, намерен ли он контактировать с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе, хотя и дал понять, что конкретных планов пока нет. «Встречусь — если он там будет. Я собираюсь быть там»,— сообщил глава Белого дома.

Тема Гренландии, незапланированно ворвавшаяся в работу 56-й сессии ВЭФ, станет не единственным фактором, осложняющим продвижение в поиске украинского урегулирования.

Предстоящему обсуждению в Давосе предшествовали состоявшиеся 17–18 января переговоры делегаций США и Украины в Майами, которые, судя по всему, так и не сдвинули обсуждение ключевых вопросов урегулирования с мертвой точки.

С украинской стороны в переговорах с американской делегацией в составе спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера, министра армии США Дэниела Дрисколла и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума приняли участие секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров, новый руководитель офиса президента Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как заявила накануне посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, Киев продолжает «активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства».

«Мы работаем над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель визита — доработка этих договоренностей с американскими партнерами, с тем чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины»,— сообщила посол Стефанишина.

Однако краткие заявления украинской стороны, сделанные по итогам двухдневных консультаций в Майами, свидетельствуют об отсутствии прогресса в устранении ключевых препятствий на пути к установлению мира.

«Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan (план процветания.— “Ъ”), а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации. Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе»,— написал в своем Telegram-канале Рустем Умеров.

В свою очередь, президент Зеленский, комментируя ход переговоров, ограничился констатацией того, что стороны «работают над документами, которые необходимы для завершения войны».

«Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме»,— отметил Владимир Зеленский.

В украинских пабликах активно обсуждается показательное молчание словоохотливого Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — нового главы делегации Киева, который так и не выступил с комментариями о переговорном процессе ни в ходе консультаций, ни после их окончания.

Отсутствие реакции нового главы офиса Зеленского рассматривается как один из косвенных признаков того, что переговоры Вашингтона и Киева закончились безрезультатно.

Еще одним показателем служит новая напряженность между США и Украиной, возникшая после того, как на прошлой неделе, непосредственно перед консультациями в Майами, в интервью агентству Reuters президент Трамп сделал громкое заявление о том, что согласование условий будущего украинского мира тормозит не Москва, а президент Зеленский.

Сразу после этого, принимая в Киеве президента Чехии Петра Павела, президент Зеленский подтвердил существование разногласий с Вашингтоном. «Мы просто находимся по некоторым вопросам не на одной стороне»,— открыто признал на совместной пресс-конференции с Петром Павелом Владимир Зеленский. По его словам, Украина продолжает настаивать, чтобы численность ВСУ после завершения конфликта осталась на уровне 800 тыс. человек при обеспечении необходимого внешнего финансирования. «Нам нужны деньги для того, чтобы у нас эта армия осталась, чтобы у нас было 800 тыс.— это не просто слова, это конкретные деньги, конкретный объем, на конкретные годы. И в бюджете таких денег у Украины не будет»,— заявил Владимир Зеленский. При этом он также выразил надежду на подписание в Давосе соглашения о восстановлении Украины на $800 млрд.

«Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной оказалось более сложной задачей»,— написала накануне открытия ВЭФ The Financial Times.

На этом фоне издание Axios со ссылкой на источники сообщило о том, что, несмотря на отсутствие официального приглашения российской стороне на Всемирный экономический форум, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев все же посетит Давос 20 января для переговоров по американскому мирному плану со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Сергей Строкань