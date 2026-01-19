На Ставрополье увеличили финансирование льготных лекарств на 1 млрд рублей

Финансирование льготного лекарственного обеспечения в Ставропольском крае в 2026 году вырастет более чем на 1 млрд руб. за счет краевого бюджета. Решение связано с ростом числа пациентов с хроническими и социально значимыми заболеваниями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Край в 2026 году направит на льготные лекарства, медизделия и специализированное лечебное питание около 6,8 млрд руб., из них порядка 5,3 млрд составят средства регионального бюджета, а остальное профинансирует федеральный центр в рамках нацпроекта и соответствующих региональных проектов. Региональные власти увязывают рост расходов на лекарственное обеспечение с общим увеличением финансирования здравоохранения до более чем 36 млрд руб., что на 1 млрд руб. превышает уровень 2025 года и должно позволить расширить охват льготников и снизить показатели смертности и заболеваемости.

По данным министерства здравоохранения края, в 2026 году в регионе насчитывается порядка 400 тыс. получателей льготного лекарственного обеспечения, включая пациентов с сахарным диабетом, онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями, вирусными гепатитами, эпилепсией, редкими орфанными заболеваниями, а также граждан с пересаженными органами. Замминистра здравоохранения края Ольга Листова отмечает, что число таких пациентов растет изза старения населения, увеличения выявляемости хронических заболеваний и расширения перечня категорий, имеющих право на бесплатные рецепты, в том числе за счет пациентов, перенесших инсульт или инфаркт миокарда.

Значительную часть дополнительного финансирования край направит на лекарственное обеспечение онкобольных: на это предусмотрено более 360 млн руб. в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который реализуется как часть нацпроекта и предполагает раннюю диагностику, лекарственную терапию и сопровождение пациентов. Еще более 160 млн руб. край добавит на обеспечение пациентов с сахарным диабетом, включая закупку современных систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин с диабетом 1 типа, что должно снизить риск осложнений и число госпитализаций.

Станислав Маслаков