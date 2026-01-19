Вдова убитого главы в Алтайском крае требует взыскать 10 млн с администрации

Вдова убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко требует взыскать с администрации Завьяловского района компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб. Как сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции ХМАО, иск в Сургутский городской суд подан в интересах несовершеннолетней дочери убитого.

Как ранее сообщал «Ъ», Николай Онищенко был застрелен 4 марта 2025 года днем при выходе из кафе в селе Завьялово. Нападавший — 45-летний Анатолий Фенин, экс-руководитель Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе. Сообщалось, что причиной расправы могло стать отстранение подозреваемого от должности руководителя.

Истцом является мать ребенка и вдова погибшего. Она подала иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн руб. В сообщении суда говорится, что дело рассматривается о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Свои требования истец мотивировала тем, что Николай Онищенко, находясь на рабочем месте, направился на территорию внутреннего объекта муниципального образования, где был убит.

Судебное заседание по делу назначено на 21 января 2026 года. Согласно сайту администрации Сургута, вдова погибшего работает в системе МВД.