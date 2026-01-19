На капремонт гимназии №1 в Махачкале выделят 250 млн рублей

В Махачкале власти выделили более 250 млн руб. на капремонт гимназии №1 — старейшего образовательного учреждения республики, основанного в 1870 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Работы планируют выполнить в два этапа, что позволит не прерывать учебный процесс. Отмечается, что после реставрации и ремонта объекта гимназия сохранит свой исторический облик, но при этом получит современную инфраструктуру.

В сентябре глава Дагестана Сергей Меликов посетил гимназию и выслушал просьбы родителей и руководства учреждения о проведении капремонта. Современное здание построено в 1903 году. Школа имеет статус объекта культурного наследия, но продолжает принимать учеников — в гимназии обучается около 2 тыс. учащихся в свыше 60 классах.

Среди выпускников школы пять Героев Советского Союза: Николай Подорожный, Валентин Эмиров, Леонид Гальченко, Александр Ситковский, Шатиель Абрамов, два Героя Труда РФ — конструктор в области ракетостроения Павел Камнев и геолог, кинодраматург Владимир Фараджев.

Константин Соловьев