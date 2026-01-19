Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР возбудил уголовное дело после опрокидывания автобуса в Ленобласти

Кингисеппский межрайонный следственный отделом СУ СКР по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) после опрокидывания автобуса на съезде с трассы А-180 «Нарва». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

ДТП произошло 19 января на повороте на подъездную дорогу к порту Усть-Луга. В результате случившегося пять человек госпитализировали с незначительными травмами.

На место происшествия осуществлен выехала следственно-оперативная группы в составе следователей, сотрудников полиции, МЧС и иных ведомств. Правоохранители устанавливают обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Артемий Чулков

