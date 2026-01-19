Автобус вылетел в кювет на А-180 «Нарва», госпитализированы пять человек

Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на повороте с А-180 «Нарва» на подъездную дорогу к порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Пять человек госпитализировали, сообщили в региональной противопоржарно-спасательной службе.

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

Полиция начала проверку. По данным ведомства, 60-летний водитель автобуса Yutong не справился с управлением. В результате ДТП пассажиры получили незначительные травмы.

Артемий Чулков