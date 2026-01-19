Суд изъял у экс-руководителя филиала ЮФУ в КЧР имущество на 30 млн рублей

Суд по иску прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону обратил в доход государства имущество бывшего руководителя филиала Южного федерального университета в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Абубакире Тамбиеве, бывшем директоре филиала вуза в селе Учкекен Карачаево-Черкесии. Правоохранители установили, что чиновник и его жена владеют двумя квартирами и гаражом в Москве, а также пятью земельными участками на территории республики. Доказательств приобретения этой недвижимости на законные доходы представить они не смогли.

Уточняется, что решение суда об изъятии имущества в пользу государства первой инстанции поддержали вышестоящие судебные органы. Прокуратура контролирует исполнение судебного акта.

Константин Соловьев