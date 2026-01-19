На форуме в Давосе отменили выступление главы МИД Ирана

Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе отменило выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, запланированное на вторую половину дня 20 января. Накануне его имя значилось в программе форума, однако сегодня уже исчезло с официального сайта.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Организаторы форума подтвердили газете 20 Minuten, что глава иранского МИД не поедет в Давос. Они пояснили, что приглашение было направлено осенью 2025 года, но из-за протестов в Иране «нецелесообразно, чтобы иранское правительство было представлено в Давосе в этом году». Как отмечает издание, информация о готовившемся выступлении Аббаса Аракчи вызвала критику в соцсетях.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря из-за роста цен и резкого ослабления национальной валюты. По данным Reuters, число погибших во время беспорядков превысило 5 тыс. человек, в том числе около 500 представителей сил безопасности.