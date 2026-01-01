Новые автобусы «ИжГЭТ» выйдут на маршрут №4 в Ижевске 2 января

Со 2 января на троллейбусный маршрут №4 в Ижевске выйдут новые автобусы в рябиновой окраске. Они будут обозначаться литерой «4Т», сообщает пресс-служба перевозчика «ИжГЭТ».

«Движение будет осуществляться по привычной для пассажиров трассе: от Автозавода до завода "Нефтемаш"»,— говорится в сообщении. В будни от Автозавода автобусы будут отправляться в 05:56, от завода «Нефтемаш» — в 06:27. В выходные — в 09:12 в обоих направлениях.

«Автобусы "ИжГЭТ" будут работать по действующим троллейбусным маршрутам, поэтому в них к оплате будут приниматься проездные на троллейбус и комбинированные с троллейбусом. Проездные только на автобус действовать не будут»,— добавили на предприятии.

Проезд можно оплатить наличными у водителя либо банковской или транспортной картой через валидатор. В числе транспортных карт, принимаемых к оплате, — ежемесячные для школьников, студентов и граждан на троллейбус, трамвай, троллейбус—трамвай, троллейбус—автобус, трамвай—автобус (только для граждан), троллейбус—трамвай—автобус, с тарифом на электротранспорт «Таймер», пенсионера Ижевска, с тарифом «Электронный кошелек».

Новые автобусы будут постепенно выходить на троллейбусные маршруты №№ 4, 14, 1, 2. Высвободившиеся троллейбусы переведут на маршруты №№ 6, 7, 9, 10.

В ноябре—декабре автопарк «ИжГЭТ» пополнился 50 новыми автобусами «НефАЗ» большого класса на метане, по лизинговой программе. Такое решение гендиректор предприятия Игорь Сальников в сентябре связывал с «острой необходимостью обновления подвижного состава». Сейчас основу парка троллейбусов составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990 годах. Некоторые из них эксплуатируются более 35 лет. В частности, возникают проблемы с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих транспорта. По словам господина Сальникова, новый автобус на 50-55% дешевле троллейбуса с увеличенным автономным ходом.