Раненый дроном белгородец погиб по дороге в больницу

В результате удара дрона по частному дому в поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы самообороны вывезли пострадавшего с места атаки на автомобиле главы Малиновского сельского поселения. По дороге машина подверглась удару FPV-дрона. Раненого без сознания перенесли в автомобиль бойцов, после чего продолжили движение к медучреждению, но мужчина скончался в дороге.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 18 боеприпасов и 100 дронов. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

