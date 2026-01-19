Новак Джокович одержал 100-ю победу на Australian Open

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) испанца Педро Мартинеса Портеро, занимающего 71-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он одержал 100-ю победу на этом турнире.

Новак Джокович

Фото: Tingshu Wang / Reuters Новак Джокович

Теннисисты провели на корте 2 часа. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Следующим соперником серба станет 141-я ракетка мира итальянец Франческо Маэстрелли. Встреча пройдет 21 января.

Новак Джокович десять раз становился чемпионом Australian Open. В прошлом году он дошел до четвертьфинала, где уступил испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу. Рекорд турнира по числу побед в мужском одиночном разряде принадлежит завершившему карьеру в 2022 году швейцарцу Роджеру Федереру — 102.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира составляет $74,89. Соревнование завершится 1 февраля. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова