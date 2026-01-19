Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новак Джокович одержал 100-ю победу на Australian Open

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) испанца Педро Мартинеса Портеро, занимающего 71-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он одержал 100-ю победу на этом турнире.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Новак Джокович

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Следующим соперником серба станет 141-я ракетка мира итальянец Франческо Маэстрелли. Встреча пройдет 21 января.

Новак Джокович десять раз становился чемпионом Australian Open. В прошлом году он дошел до четвертьфинала, где уступил испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу. Рекорд турнира по числу побед в мужском одиночном разряде принадлежит завершившему карьеру в 2022 году швейцарцу Роджеру Федереру — 102.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира составляет $74,89. Соревнование завершится 1 февраля. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»

«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года восемь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года восемь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

В феврале 2023 года Джокович установил рекорд по продолжительности нахождения в статусе первой ракетки мира (378 недель), обойдя Штеффи Граф, которая была первой в мире 377 недель. В этом статусе он сыграл на турнире в Дубае, где в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву. В сентябре того же года в четвертый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 6:3, тем самым став 24-кратным победителем турниров Большого шлема

В феврале 2023 года Джокович установил рекорд по продолжительности нахождения в статусе первой ракетки мира (378 недель), обойдя Штеффи Граф, которая была первой в мире 377 недель. В этом статусе он сыграл на турнире в Дубае, где в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву. В сентябре того же года в четвертый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 6:3, тем самым став 24-кратным победителем турниров Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

По состоянию на февраль 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 181,5 млн долларов США

По состоянию на февраль 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 181,5 млн долларов США

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

