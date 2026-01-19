Пострадавших от взрыва газа в кафе «Кавказ» лечат в трех больницах края

Восемь человек получили медицинскую помощь после взрыва газового баллона в кафе на трассе «Кавказ» в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Ольга Листова на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все пострадавшие оперативно доставлены в больницы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Среди них трое детей, которые проходят лечение в краевой детской клинической больнице.

«Среди пострадавших есть трое детей. Сейчас они находятся в краевой детской клинической больнице, двое — в отделении реанимации»,— сообщила госпожа Листова. В ближайшее время для детей запланирована консультация с федеральным медицинским учреждением. Еще трое пострадавших проходят лечение в городской больнице Невинномысска с диагностированными ожогами разной степени тяжести. Два пациента находятся в краевой клинической больнице.

Инцидент произошел 17 января в кафе на 232 км трассы «Кавказ». В здании взорвался газовый баллон, после чего начался пожар на площади около 150 кв. м. Огонь удалось ликвидировать. По факту происшествия проводятся проверки, следователи возбудили уголовное дело. Причины взрыва и все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

«Все необходимые препараты, медицинские изделия, особенно для перевязки ожогов, все имеется в достаточном количестве»,— добавила замминистра.

Валентина Любашенко