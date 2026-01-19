Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В МЧС предупредили о тумане и гололедице в Петербурге 19 и 20 января

Днем 19 января и в течение суток 20 января в Санкт-Петербурге местами прогнозируются туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу руководителя Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, 19 и 20 января столбики термометров в городе будут показывать -1…-3 градуса, ожидаются облачность и слабый снег. В середине недели в Северную столицу придут морозы.

Артемий Чулков

Новости компаний Все