В МЧС предупредили о тумане и гололедице в Петербурге 19 и 20 января

Днем 19 января и в течение суток 20 января в Санкт-Петербурге местами прогнозируются туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу руководителя Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, 19 и 20 января столбики термометров в городе будут показывать -1…-3 градуса, ожидаются облачность и слабый снег. В середине недели в Северную столицу придут морозы.

Артемий Чулков