Морозы до -20 градусов придут в Петербург на следующей неделе

В воскресенье, 18 января, температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила -4 градуса и продолжает медленно повышаться, в Выборге она уже достигла 0 градусов. Похолодание начнется в среду, 21 января, сообщил руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По словам синоптика, 19 и 20 января столбики термометров в Северной столице покажут -1…-3 градуса, ожидаются облачность и слабый снег. Такая погода продержится до прихода Сибирского антициклона.

С 21 января начнет холодать, мороз в -10…-15 градусов установится 22 января, а уже в ночь на 23 января температура воздуха начнет приближаться к -20 градусам.

Артемий Чулков