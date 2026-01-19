Власти Ставрополья ищут решения ситуации из-за реконструкции моста в Пятигорске

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил мэру Пятигорска разработать меры по улучшению дорожной ситуации, которая ухудшилась из-за реконструкции моста через реку Подкумок. Вопрос обсуждался на еженедельном совещании с руководителями краевых ведомств и главами территорий.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава региона обратился к мэру города-курорта Дмитрию Ворошилову с требованием постоянно контролировать ситуацию.

«Мост на проспекте Калинина является важнейшей транспортной артерией Пятигорска — через него проезжает до 70% всего автомобильного потока. Объект также обеспечивает связь с федеральными и региональными трассами»,— говорится в сообщении.

Реконструкция моста началась в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы уже привели к затруднениям движения на данном участке.

Валентина Любашенко