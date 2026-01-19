КБР нарастила производство мяса на 7,2% за 11 месяцев 2025 года

Хозяйства Кабардино-Балкарии произвели 115,6 тыс. т мяса скота и птицы на убой в живом весе за 11 месяцев 2025 года, превысив показатель 2024-го на 7,2%. Пресс-служба администрации главы республики Казбека Кокова обнародовала эти данные, отметив лидерство региона в Северо-Кавказском федеральном округе по динамике роста. Сельхозорганизации увеличили выпуск почти на 15%, фермерские хозяйства — на 2,3%, а личные подсобные хозяйства населения — на 3%.

Регион демонстрирует устойчивый подъем животноводства с начала года. В I квартале 2025 года сельхозорганизации дали 10,8 тыс. т мяса, из них 80,5% пришлось на птицу (8,7 тыс. т), рост составил 7,3%. К июню животноводы достигли 58,9 тыс. т (+9,5%), а за девять месяцев — 92,6 тыс. т (+8,7%) по данным Северо-Кавказстата. За январь–октябрь объем составил 105,2 тыс. т (+8,9%), где крупные организации обеспечили 40% (42,6 тыс. т, +20,5%), фермеры — 24,6% (25,8 тыс. т), а ЛПХ — 35% (36,8 тыс. т). Лидеры по приросту — Баксанский район (+19,4%), Прохладненский (+18%) и Урванский (+14,4%).

Министерство сельского хозяйства КБР связывает успех с господдержкой в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Фермеры получили субсидии на корма, ветеринарию и модернизацию ферм, что ускорило рост в организованном секторе. Ранее в апреле–мае отметили подъем на 5% за первые четыре месяца (35,3 тыс. т мяса при общей стоимости продукции 11 млрд руб., +3,4%).

Этот тренд укрепляет продовольственную безопасность региона и открывает экспортные перспективы. В 2025 году Кабардино-Балкария не только нарастила объемы, но и диверсифицировала производство: птицеводство доминирует, но растут показатели по КРС (1,6 тыс. т в I квартале) и овцам (0,5 тыс. т). Эксперты прогнозируют завершение года выше 125 тыс. т, если темпы сохранятся. Администрация Казбека Кокова активно продвигает тему в Telegram-каналах, публикуя ежемесячные отчеты для привлечения инвестиций. Рост на 7,2% за 11 месяцев подтверждает эффективность мер: от кредитов под 5% до грантов на 500 млн руб. для фермеров.

Станислав Маслаков