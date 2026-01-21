Многообещающая цифра

На фоне активного расширения IT-рынка в России государство постепенно устанавливает правила его функционирования, что, по мнению экспертов, будет способствовать прозрачности сектора. Но пока темпы развития цифровых технологий и инфраструктуры в РФ отстают от глобальных лидеров. Несмотря на сложности, в сектор готовы приходить крупные инвесторы, что подтверждают такие сделки, как покупка структурами Интерроса пакета в облачном провайдере Selectel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский IT-сектор стремительно растет. По оценке Минцифры, по итогам 2025 года его доля в экономике страны превысит 2,5% ВВП, что вдвое выше уровня 2019 года. Объемы IT-отрасли в прошлом году приблизились к 4 трлн руб. (рост на 10%), указывает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Сейчас IT-индустрия находится в стадии активного роста и трансформируется под влиянием нескольких ключевых факторов, таких как миграция бизнеса на отечественные платформы вследствие ухода международных вендоров, а также повышенный интерес к использованию облачных технологий и искусственного интеллекта, отмечает директор по стратегии Cloud.ru Илья Королев.

Правила игры

Такой бурный рост потребовал формирования понятных правил в секторе и законодательного закрепления его основных норм. В частности, в России с 1 марта 2026 года вступает в силу закон, впервые дающий юридическое определение основным цифровым понятиям, таким как центры обработки данных (ЦОД) и их операторы. Документ предусматривает создание реестра ЦОДов под управлением Минцифры для систематизации учета и повышения доверия бизнеса к услугам дата-центров — их классификацию регулятор намерен проводить по уровню надежности. Новый закон вводит официальное определение центра обработки данных.

Как отмечает директор по развитию дата-центров РТК-ЦОД Константин Степанов, IT-сектор давно ждал юридического признания отрасли ЦОД как инфраструктурного объекта. Никита Цаплин напоминает, что в прошлом году Минстрой России уже обнародовал свод правил по проектированию зданий и сооружений центров обработки данных. «Запрос на регулирование понятен: дата-центры становятся чуть ли не стратегическими объектами, от которых зависит работа критически важных сервисов, и государство хочет быть уверено в надлежащем уровне защищенности данных»,— считает эксперт.

Единые правила регулирования работы IT-сектора в долгосрочной перспективе могут упростить жизнь операторам ЦОДов, снизив неопределенность и риски. Как отмечает гендиректор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко, в законе под центром обработки данных подразумевается совокупность зданий, частей зданий или помещений с единым назначением, которые должны включать инженернотехнические системы, предназначенные для размещения оборудования по обработке и хранению данных.

Ранее дата-центры и операторы связи воспринимались пусть не как единое целое, но уж точно как ближайшие родственники. Теперь такие компании наконец разделятся, отчего дата-центры останутся в выигрыше, поясняет эксперт. Это первый безусловный плюс для облачного бизнеса, считает он. Второй позитивный момент перспективы увеличения инвестирования в отрасль, так как предусмотренные новым законодательным актом реестр и классификация позволят дата-центрам рассчитывать на участие в программах государственной поддержки, говорит он.

Бизнес в облаках

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает интерес к IT-сектору крупного бизнеса, так как ИИ становится обязательным условием эффективного ведения бизнеса, а для государства развитие цифровых инструментов — новая точка экономического роста.

Готовность инвесторов активно входить в IT-индустрию доказывают крупные сделки в этом сегменте. Так, в конце декабря 2025 года Интеррос Владимира Потанина через «Каталитик Пипл» (совместное предприятие с группой «Т-Технологии») приобрел 25% в крупнейшем независимом российском IT-операторе Selectel. Основное направление деятельности компании — предоставление облачных инфраструктурных сервисов (IaaS — «инфраструктура как услуга», PaaS — «платформа как услуга») на базе собственных центров обработки данных (ЦОД). Компания, по данным iKS-Consulting, входит в топ-3 крупнейших по выручке игроков на рынке IaaS (общая выручка Selectel за 9 месяцев 2025 года выросла на 42% год к году, до 13,5 млрд руб). Помимо приобретенной доли в провайдере в портфеле активов «Каталитик Пипл» уже есть 10% «Яндекса», а также 64% в цифровом сервисе для предпринимателей Точка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Проведение сделки синхронно с принятием закона является сигналом для других игроков рынка — время вкладываться в IT-инфраструктуру, считают эксперты. На фоне растущей конкуренции за вычислительные мощности на рынке высокотехнологичного бизнеса инвестиции Интерроса в дата-центры являются продолжением стратегии развития активов компании. Доля в новом активе позволит создать эффективную синергию с другими высокотехнологичными структурами группы. Речь идет о расширении инженерных компетенций и создании совместных IaaS/PaaS-сервисов с «Рексофт», а также о совершенствовании операционной деятельности «Т-Технологий». Компания строит собственную сеть дата-центров, а также активно внедряет ИИ для автоматизации процессов, персонализации клиентского опыта и прогнозирования спроса. Присоединение крупнейшего независимого оператора IT-инфраструктуры позволит усилить инфраструктурную базу и масштабировать высокотехнологичные решения активов Интерроса.

Данным не хватает места

Аналитики считают инвестиции в IT перспективными с учетом гарантированного роста объемов этого рынка, которые пока отстают от мировых. Так, если в США мощности ЦОДов в 2024 году оценивались примерно в 25 ГВт, а Китае — в 16 ГВт, то в России подведенная мощность коммерческих ЦОДов оценивалась в 841,5 МВт. В краткие сроки сократить такой разрыв, конечно, нереалистично и инфраструктурная гонка будет продолжаться, говорит Константин Степанов. Полное выравнивание с глобальными рынками по плотности дата-центров маловероятно, однако сокращение разрыва — вполне достижимая цель, считает Василий Степаненко. Период 2026–2028 годов, по мнению эксперта, может стать временем активных инвестиций в инфраструктуру на фоне роста ИИ-нагрузок. Крупный бизнес будет строить собственные ЦОДы с уклоном в удешевление (фрикуллинг) посредством стандартизации своих IT-систем, при этом высоконагруженные стойки будет брать в коммерческих ЦОДах.

Сейчас в России действует порядка 200 центров обработки данных, при этом более 80% стоек, по данным iKS-Consulting, находится в Москве и Московской области, 7% — в Санкт-Петербурге. В 2025 году было запущено строительство 30–40 объектов различного масштаба. Но этого критически не хватает. По оценке Никиты Цаплина, потребность в строительстве около 30 тыс. новых стоек в год сохранится в течение ближайших пяти лет. Управляющий директор НРА Сергей Гришунин полагает, что к 2030 году стране может потребоваться дополнительно 30–40 тыс. стоек, причем значительная часть из них — специализированные, с высокой энергоемкостью под задачи ИИ. Также, говорит он, нужна диверсификация ЦОДов по стране как для развития производств и науки в регионах, так и для оптимизации использования энергетических ресурсов.

Определяющими параметрами в секторе ЦОД на мировом рынке являются не только его объемы, но и технологические возможности операторов. И здесь, по мнению господина Гришунина, у отечественных игроков есть реальные перспективы. «Возможно, Россия не сможет быстро занять лидирующее место среди универсальных операторов, здесь момент упущен, но специализированные ИИ-провайдеры, способные быстро разворачивать и обслуживать GPU-кластеры, займут высокомаржинальную нишу и могут стать независимыми лидерами в кооперации с крупным бизнесом»,— уточняет Сергей Гришунин. Впрочем, высокой конкуренции между операторами разных направлений как таковой не ожидается. «Рынок будет развиваться по смешанной модели: универсальные облачные операторы обеспечат масштаб и надежность для массовых сценариев, а специализированные ИИ-провайдеры займут ниши высокопроизводительных вычислений»,— считает Василий Степаненко.

Но пока, отмечают эксперты, развитие технологий и цифровой инфраструктуры в России сдерживает целый ряд факторов. Среди них — высокая стоимость самих проектов и заемного капитала при длинном инвестиционном цикле, сроки технологического присоединения и дефицит мощности в отдельных энергоузлах, сложности с доступом к оборудованию из-за санкций и нехватка кадров. «Тем не менее тренд на вывод мощностей за пределы столичных регионов и увеличение спроса на кэптивные дата-центры позволяют прогнозировать стабильное развитие отрасли в ближайшие годы»,— говорит Никита Цаплин. Последние сделки M&A между крупным бизнесом и операторами говорят о том, что крупный бизнес нуждается в ИИ и хранилищах данных и готов инвестировать в это направление, несмотря на все сложности, резюмирует Сергей Гришунин.

Ольга Матвеева