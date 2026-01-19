Мосгорсуд отклонил иск требовавшего 300 млрд руб. с Apple изобретателя Икономова

Мосгорсуд признал законным отказ в иске российскому изобретателю Арташесу Икономову о взыскании почти 300 млрд руб. с компании Apple за нарушение его прав. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на данные суда.

Согласно материалам дела, в 2013 году господин Икономов запатентовал полезную модель — телефон с функцией экстренной связи. Как заявлял изобретатель, в 2015 году он встречался с руководством Apple в штаб-квартире компании и рассказал о своей технологии экстренного вызова. Однако, по его словам, представителей компании эта разработка не заинтересовала.

Через несколько лет изобретатель узнал, что Apple использует его разработку, и начал судебный процесс в России. Он подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием запретить компании продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS» и компенсировать ему 295 млрд руб.

Инстанция отклонила иск еще в 2022 году. Апелляция по делу затянулась на несколько лет, поскольку рассмотрение было приостановлено из-за назначения экспертизы. Мосгорсуд также оставил судебное постановление без изменений, а жалобу господина Икономова не удовлетворил.