Придавило штангами

«Барселона» растранжирила почти весь свой отрыв от «Реала» в чемпионате Испании в матче, который стал, видимо, главной аномалией всего нынешнего футбольного сезона. В нем против каталонцев, проигравших «Реал Сосьедад» со счетом 1:2, были и VAR, отменявший их голы и одиннадцатиметровые, и штанга чужих ворот. В нее мяч воткнулся аж пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (справа) и полузащитник «Реал Сосьедад» Серхио Гомес

Фото: Vincent West / Reuters Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (справа) и полузащитник «Реал Сосьедад» Серхио Гомес

Фото: Vincent West / Reuters

После этого состоявшегося 18 января матча, в котором «Барселона» уступила в гостях клубу, застрявшему в середине испанского чемпионата, прервав длиннющую серию из 11 побед в разных соревнованиях, в Испании, кажется, не было футбольного эксперта, не испытавшего соблазна попробовать найти ему место в истории.

Ну а было ли в ней хоть что-то похожее — ну, когда кто-то, имея столько шансов, проигрывал бы?

От одной цифры несложно было оттолкнуться. По ходу второго тайма, который начался при счете 1:0 в пользу хозяев и в середине которого произошел обмен голами, каталонцы — дважды Дани Ольмо, а также Роберт Левандовский, Жюль Кунде и Маркус Рэшфорд — в общей сложности пять раз попали в каркас ворот «Реал Сосьедад». И база данных Opta, охватывающая период в два десятка лет, тут же просигнализировала: в сильнейших европейских лигах, в «большой пятерке», только однажды случилось так, что команда с пятью такими досадными попаданиями умудрилась потерпеть поражение.

Дело было в сентябре 2020 года на чемпионате Англии. Незадачливый «Брайтон» тогда проиграл — 2:3 — «Манчестер Юнайтед». Но все-таки эти матчи ставить рядом как-то странно. Манчестерцам, конечно, широко улыбалась удача, но, строго говоря, если забыть о стойках и перекладинах, их выигрыш не тянул без оговорок на аномальный. По основным показателям — почти полное равенство, моментов у «Брайтона» тоже ненамного больше.

А испанский матч подарил кучу других цифр, иллюстрировавших неординарность того, что пережила «Барселона».

Перевес во владении мячом колоссальный — 73% против 27% у «Реал Сосьедад». Перевес по числу ударов по воротам — ничуть не менее впечатляющий: 25, включая и точные, в створ, и неточные, против семи у соперника. Или вот xG — в продвинутой статистике этот коэффициент означает так называемые ожидаемые голы, по сути, измеряя совокупную остроту созданных шансов. У «Барселоны» он составил 3,69, у «Реал Сосьедад» — 1,01.

И еще кое-что, уже связанное с не со вторым, а первым таймом. В нем были отменены сразу три гола «Барселоны». В двух ситуациях — с голами Фермина Лопеса и Ламина Ямаля — арбитру Хесусу Хилю Мансано потребовалось внимательно изучать видеоповторы эпизодов. Без VAR явно было не разглядеть ни фол Дани Ольмо, предшествовавший удару Лопеса, ни крохотный офсайд у Ямаля.

А бонусом к отмененным голам пошло ЧП перед перерывом.

На Ямале откровенно, так, что не заметить было невозможно, фолили в штрафной «Реал Сосьедад». Но и тут хозяев выручил VAR, определивший, что каталонский вундеркинд забрался во вне игры. Опять — на тоненького.

Но и это еще не все, потому что нельзя было, например, не обратить внимание на волшебную игру голкипера «Реал Сосьедад» Алекса Ремиро, на которого снизошло какое-то исключительное вратарское озарение, позволяющее угадывать, куда прыгать, еще до того, как оппонент пробил, или на то, что, играя несколько минут в концовке после удаления Карлоса Солера в меньшинстве, хозяева смогли сохранить хладнокровие, хотя казалось, что они вот-вот совсем скиснут. В общем, чудеса, порадовавшие прежде всего тех, кто неравнодушен к главному конкуренту «Барселоны». Перед 20-м туром чемпионата «Реал», который в последнее время потряхивало так, что пришлось вместо Хаби Алонсо назначать нового тренера — Рауля Арбелоа, отставал от каталонцев на четыре очка. Отрыв выглядел не таким уж эфемерным, учитывая стабильность «Барселоны». Но теперь-то от него остался один-единственный балл.

Алексей Доспехов