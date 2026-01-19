В России предложили лишать прав за тюнинг фар и выхлопных систем авто

В России обсуждают ужесточение ответственности за незаконную доработку автомобилей, включая установку ксеноновых фар, мигающих стоп-сигналов и выхлопных систем. Автором инициативы выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он направил письмо на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, передает ТАСС.

В документе указано, что избыточно яркий свет ксеноновых фар ослепляет водителей встречного движения, из-за чего повышается риск ДТП. В письме также упоминается проблема глушителей без катализаторов и сажевых фильтров. Они, отметил глава НАС, становятся источником сильного шума, едкого запаха и приводят к выбросу вредных газов в атмосферу.

Указанные модификации чаще всего встречаются на отечественных автомобилях и праворульных иномарках. Сейчас за оба нарушения предусмотрен одинаковый штраф — 500 руб., однако в НАС считают, что такая сумма не сдерживает автовладельцев.

В письме предлагается либо лишать водительских прав за незаконные модификации авто, либо увеличить штраф в 60 раз — до 30 тыс. руб. Антон Шапарин пояснил, что главная цель инициативы — повысить комфорт и безопасность на дорогах, а также снизить экологический ущерб.